الأهلي يقطع خطوة كبيرة نحو دوري المحترفين بفوزه على الساحل

قطع فريق الأهلي خطوة كبيرة نحو العودة إلى دوري روشن السعودي بعدما عزز صدارته بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء يوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
بادر الضيوف لافتتاح باب التسجيل عن طريق هيثم عسيري في الدقيقة 43، وعدل الساحل النتيجة عبر هشام آل دبيس في الدقيقة 61، قبل أن يتمكن الجزائري رياض بودبوز من وضع الأهلي مجددًا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 70، وأضاف الهولندي هشام فائق الهدف الثالث في الدقيقة 78.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب بينما تعقدت أوضاع الساحل بعدما تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر وما قبل الأخير.