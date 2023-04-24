الأهلي يقطع خطوة كبيرة نحو دوري المحترفين بفوزه على الساحل

بادر الضيوف لافتتاح باب التسجيل عن طريق هيثم عسيري في الدقيقة 43، وعدل الساحل النتيجة عبر هشام آل دبيس في الدقيقة 61، قبل أن يتمكن الجزائري رياض بودبوز من وضع الأهلي مجددًا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 70، وأضاف الهولندي هشام فائق الهدف الثالث في الدقيقة 78.