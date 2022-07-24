الأخضر يجتاز فلسطين في مواجهة قوية.. والكويت تتخطى سوريا

حسم المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب صدارة المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة قبل نهاية دور المجموعات؛ وذلك عقب تجاوُزه المنتخب الفلسطيني خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة الثالثة، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائجها على النحو: "(25 – 15) / (25 – 12) / (23 – 25) / (25 – 22)".
الكويت – سوريا
وفي المجموعة نفسها حقق الكويت انتصاره الأول في البطولة عقب مواجهة دراماتيكية خاضها أمام المنتخب السوري، انتهت بتفوُّق الأزرق بثلاثة أشواط مقابل شوطين، جاءت نتائجها على النحو الآتي: "(25 – 27) / (25 – 15) / (31 – 29) / (18 – 25) / (15 – 13)".
لبنان – الإمارات
وفي المجموعة الأولى قسا المنتخب اللبناني على نظيره الإماراتي محققًا انتصاره الأول في البطولة بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو الآتي: "(25 – 16) / (25 – 18) / (25 – 18)".
ورفع لبنان رصيده إلى 3 نقاط من مواجهتين، فيما تجمَّد رصيد الإمارات عند 3 نقاط من ثلاث مواجهات.