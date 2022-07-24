الأخضر يجتاز فلسطين في مواجهة قوية.. والكويت تتخطى سوريا

لبنان – الإمارات

وفي المجموعة الأولى قسا المنتخب اللبناني على نظيره الإماراتي محققًا انتصاره الأول في البطولة بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو الآتي: "(25 – 16) / (25 – 18) / (25 – 18)".

ورفع لبنان رصيده إلى 3 نقاط من مواجهتين، فيما تجمَّد رصيد الإمارات عند 3 نقاط من ثلاث مواجهات.