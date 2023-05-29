في ختام منافسات دوري يلو.. تتويج الأهلي بطلاً.. وهبوط نجران والساحل والشعلة

أُسدل الستار عن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/ 2023م عقب نهاية مباريات الجولة الـ34 (الأخيرة) من المسابقة.
وتُوّج الأهلي بطلاً للدوري قبل مرحلة على النهاية باحتلاله المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الحزم الثاني؛ إذ جمع 72 نقطة من 21 فوزًا و9 تعادلات و4 هزائم.
وأقيمت اليوم الاثنين ثماني مباريات من الجولة الأخيرة، أسفرت عن صعود أندية الأهلي والحزم والأخدود والرياض إلى مصاف أندية دوري المحترفين، فيما هبطت أندية الساحل والشعلة ونجران.
وكان من المفترض أن تقام المباريات الثماني بتوقيت واحد إلا أن الظروف المناخية السيئة التي تعرضت لها مدينة نجران أدت إلى تأخير 5 مباريات من الجولة الأخيرة من دوري يلو لارتباط نتيجتها بمباراة نجران والأخدود فيما يتعلق بتحديد الهابطين.
ففي مباراة التتويج حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي مع مضيفه الحزم الوصيف على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.
وحقق الأخدود فوزًا كبيرًا على فريق نجران (4-1)؛ ليودع الأخير منافسات الدوري بهبوطه لدوري الدرجة الثانية في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
ورفع الأخدود رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نجران عند 36 نقطة بالمركز السادس عشر.
وحضر التعادل الإيجابي (1-1) في مباراة القيصومة وضيفه الرياض، التي استضافها ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء؛ إذ أضاف الرياض نقطة لرصيده الذي أصبح 63 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع القيصومة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.
وحقق هجر فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق أحد بهدف دون؛ ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد أُحد عند 42 نقطة في المركز التاسع.
وأمّن فريق جدة بقاءه بفوزه الثمين على ضيفه الساحل بثنائية نظيفة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة؛ ليصعد للمركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، بينما تجمد رصيد الساحل عند 32 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).
وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة فاز العين على ضيفه الجبلين بهدفين دون مقابل، وتغلب العروبة بملعبه على ضيفه الخلود بهدفين مقابل هدف، وفاز القادسية على نظيره العربي (3-2) على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.