"بطولة آسيا 2023": بثلاثية نظيفة.. قطر تفتتح مبارياتها بالانتصار على لبنان

استهل المنتخب القطري مبارياته في بطولة كأس آسيا - قطر 2023 بالتغلب على المنتخب اللبناني في مباراة افتتاح المسابقة.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023، بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها أكرم عفيف في الدقيقة الـ45 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يضيف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة الـ56. واختتم الأهداف اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة الـ90+6.
وبتلك النتيجة يحصد العنابي أول ثلاث نقاط له في مجموعته التي تضم إلى جواره (لبنان والصين وطاجيكستان).