"بطولة آسيا 2023": بثلاثية نظيفة.. قطر تفتتح مبارياتها بالانتصار على لبنان

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023، بثلاثة أهداف نظيفة.