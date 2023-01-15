أمير الشرقية يرعى حفل ختام رالي داكار السعودية.. ويتوج الفائزين

ونجح "العطية" في تحقيق اللقب الخامس له في مسيرته، والثاني على التوالي، محتلاً بذلك المرتبة الثانية في أكثر السائقين تحقيقاً للألقاب في رالي داكار، خلف الفرنسي بيترهانسيل، والذي يملك في رصيده 8 ألقاب، فيما أزاح العطية، الفنلندي آري فاتانين من المركز الثاني في الترتيب العام، بعد تفوقه في هذه النسخة.