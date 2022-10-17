(رجال - نساء).. سحب قرعة كرة السلة وكرة قدم الصالات لدورة الألعاب السعودية

ويشارك في منافسات كرة السلة (رجال) فرق العدالة والأهلي وأحد والوحدة وضباء والنصر والصفا والخليج والفتح والهلال وأبها والأنصار والاتحاد، حيث أسفرت القرعة عن لقاء العدالة والأهلي، والفائز منهما يلتقي بأحد، فيما يلعب الوحدة وضباء، والفائز منهما يلتقي بالنصر، وعلى الجانب الآخر، يلتقي الصفا والفتح، والفائز منهما يلاقي الهلال، ويتواجه أبها والأنصار، والفائز منهما يلتقي بالاتحاد.