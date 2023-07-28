في الوقت القاتل.. الرجاء المغربي يقلب الطاولة على شباب بلوزداد الجزائري

حقق فريق الرجاء المغربي فوزاً ثميناً في الوقت القاتل على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة.