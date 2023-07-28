في الوقت القاتل.. الرجاء المغربي يقلب الطاولة على شباب بلوزداد الجزائري

حقق فريق الرجاء المغربي فوزاً ثميناً في الوقت القاتل على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة.
افتتح اللاعب إسماعيل مقدم أهداف المباراة مبكراً لمصلحة فريق شباب بلوزداد الجزائري قبل انقضاء 10 دقائق على البداية برأسية محكمة بعد أن حول عرضية محمد إسلام إلى داخل شباك الحارس أنس زنيتي.
تمكن الرجاء المغربي من إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة اللاعب يسري بوزق من علامة الجزاء وذلك في الدقيقة 58 من زمن المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.
وشهدت المباراة إهدار الكاميروني ليونيل وامبا مهاجم شباب بلوزداد الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 69، مضيعاً فرصة التقدم من جديد على فريقه.
ونجح بوشعيب عراسي في خطف هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من ضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+4) بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس أليكسي بونوا ليضعها في الشباك.
وفي المباراة الثانية من منافسات المجموعة سيلتقي في وقت لاحق من مساء اليوم الكويت الكويتي مع الوحدة الإماراتي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.