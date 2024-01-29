"إنتر ميلان" يواصل محاولاته لضم مدافع الأهلي ميريح ديميرال بالميركاتو الحالي

تتواصل محاولات مسؤولي نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم التركي ميريح ديميرال، مدافع النادي الأهلي، خلال الأيام الأخيرة من السوق الشتوي.
وأفاد الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن إنتر ميلان يبحث عن مدافع مركزي جديد؛ إذ قام بمحاولة للتعاقد مع ديميرال، لضمه على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.
وأكد مارزيو أن المفاوضات معقدة بسبب راتب المدافع التركي المرتفع للغاية، كما أن النادي السعودي لم يفتح بعدُ أي فرص للسماح له بالرحيل.
وتعاقد الأهلي مع المدافع ميريح ديميرال البالغ من العمر 26 عامًا، قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى 2026.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق 13 عن الهلال المتصدر.