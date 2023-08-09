النسخة الأقوى من دوري روشن حصريًا على قنوات "SSC ".. عبر باقة الرياضة من "شاهد" وGOBX

وللموسم الثاني على التوالي، تتواصل التغطية الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنافسات كرة القدم السعودية على قنوات "SSC" عبر باقة الرياضة من "شاهد" وجهاز GOBX، وذلك مع نخبة من نجوم التحليل والتعليق الرياضي على مستوى الوطن العربي. في هذا السياق، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأعلى درجات الإثارة الكروية للمباريات والاستديوهات التحليلية بتقنية الصورة فائقة الدقة HD إضافةً إلى بعض المباريات المختارة بتقنية الصورة 4K وذلك على باقة الرياضة من "شاهد" وجهاز GOBX، فيما يمكن متابعة المباريات بتقنية الصورة SD عبر كل من باقة VIP من "شاهد" وكذلك عبر قنوات "SSC" التي تبث فضائيًا عبر القمر عربسات.