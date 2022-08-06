البرازيلي "والينتون سوزا" يتلقى عرضًا رسميًا من نادٍ "سعودي"

كشف موقع "aspor" التركي أن أحد الأندية السعودية قد أبدت رغبتها في التعاقد مع البرازيلي والينتون سوزا لاعب نادي بشيكتاش التركي خلال الموسم الجديد.
وقال الموقع التركى إن بشيكتاش تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية من أجل ضم اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وانضم والينتون سوزا البالغ من العمر 33 عامًا، لنادي بشكتاش في 2020، قادمًا من نادي ألانيا سبور التركي الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2020.
وينتهي عقد والينتون مع النادي التركي في صيف 2023، حيث لعب له 71 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا، وساهم في صنع 2 تمريرات حاسمة، وتبلغ القيمة السوقية للمدافع، مليون يورو.