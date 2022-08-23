رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم "الفيصل" يؤكد : حـريصون على استمرار المسابقات مـع التركيز على الفئات السنّية

وقال "الفيصل" في كلمة بمناسبة انطلاق منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل: "كل الأمنيـات بالتوفيـق للمنتخبـات العربيـة المشارِكة في منافسات بطولة كأس العرب للناشئين 2022.. مع انطلاق النسخة الرابعـة نتطلـع لكسـب لاعبينـا ونجـوم المستقبل، مزيـداً مـن الـخبرة والاستفادة مـن هذه المنافسات.