رياضة

رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم "الفيصل" يؤكد : حـريصون على استمرار المسابقات مـع التركيز على الفئات السنّية

بمناسبة انطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبدالعزيز بن تركي الفيصل
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبدالعزيز بن تركي الفيصل
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أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حـرص مجلـس الاتحـاد العـربي لكـرة القـدم على استمرار المسابقات مـع التركيز على الفئـات السـنية وصولا لتنميـة وتطويـر المواهـب وصناعـة مسـتقبل متميـز للرياضة العربية.

وقال "الفيصل" في كلمة بمناسبة انطلاق منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل: "كل الأمنيـات بالتوفيـق للمنتخبـات العربيـة المشارِكة في منافسات بطولة كأس العرب للناشئين 2022.. مع انطلاق النسخة الرابعـة نتطلـع لكسـب لاعبينـا ونجـوم المستقبل، مزيـداً مـن الـخبرة والاستفادة مـن هذه المنافسات.

كما قدم "الفيصل" الشكر والتقديـر للأشقاء في الجزائر على الاستضافة.

رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم
عبدالعزيز بن تركي الفيصل
بطولة كأس العرب للناشئين 2022

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