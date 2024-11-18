"الخليج" السعودي يواجه "الشباب" البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج السعودي مع نظيره الشباب البحريني، عند الساعة 5:00 من مساء غدٍ الثلاثاء، في الدور ربع النهائي بالبطولة الآسيوية الـ 27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، والمقامة حاليًا في دولة قطر.
ويسعى "الخليج" ممثل الوطن لمواصلة تقدمه والوصول إلى الدور نصف النهائي في رحلة الحفاظ على لقبه، وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025.
وتأهل "الخليج" إلى الدور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط جمعها من انتصاره أمام مس كرمان الإيراني، وكاظمة الكويتي، والدحيل القطري، وأهلي سداب العماني.