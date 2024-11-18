"الخليج" السعودي يواجه "الشباب" البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"

‬يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج السعودي مع نظيره الشباب البحريني، عند الساعة 5:00 من مساء غدٍ الثلاثاء، في الدور ربع النهائي بالبطولة الآسيوية الـ 27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للأندية، والمقامة حاليًا في دولة قطر.