مدرب "الأخضر": مواجهتنا أمام تايلاند صعبة.. وهدفنا الفوز بالبطولة

وأضاف: "ليس هناك أي مباراة سهلة في البطولة؛ وبالتالي العمل يجب أن يكون متواصلًا للجميع، ولدينا مشكلة إهدار الفرص ونحاول التغلب عليها من خلال زيادة الفرص أمام المرمى"، مقدمًا شكره لجميع الجماهير التي ساندتهم في الدوحة ووقفت مع المنتخب، وأعرب عن أمله في أن يكون عند حسن ظنهم في جميع المباريات.