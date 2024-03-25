الليلة في "دوشنبه" .. توسيع الفارق النقطي والحفاظ على الصدارة هدف الأخضر أمام الطاجيك

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى حصد النقاط الثلاث من أمام مستضيفه طاجيكستان، خلال اللقاء الذي يجمع المنتخبين، عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء "بتوقيت الرياض"، على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .