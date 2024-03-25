الليلة في "دوشنبه" .. توسيع الفارق النقطي والحفاظ على الصدارة هدف الأخضر أمام الطاجيك

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى حصد النقاط الثلاث من أمام مستضيفه طاجيكستان، خلال اللقاء الذي يجمع المنتخبين، عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء "بتوقيت الرياض"، على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .
ويخوض الأخضر اللقاء وهدفه الأول العودة بالنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة مجموعته وتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين، ليبلغ النقطة الـ 12 في حال انتصاره.
في حين يتسلح الطاجيك بعاملي الأرض والجمهور، ويأملون الاستفادة من ذلك وخطف النقاط الثلاث أو على أقل تقدير عدم الخسارة، من أجل البقاء في الوصافة، حيث لديهم 4 نقاط ، قبل مواجهة الليلة.
وخسر الأخضر السعودي خدمات اللاعبين عبد الإله المالكي وعبد الرحمن غريب في الحصة التدريبية، أمس الاثنين، لشعور كلٍ منهما بآلام في الركبة، إلى جانب غياب اللاعب سعود عبد الحميد، الذي ما زال يستقبل العزاء في والده.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.