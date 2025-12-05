"رومانو" ينفي شائعات الرحيل: "داروين نونيز" مستمر مع الهلال

أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لا يعتزم مغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026، مشيرًا إلى أن اللاعب يركّز بشكل كامل على مشواره مع الفريق.