"رومانو" ينفي شائعات الرحيل: "داروين نونيز" مستمر مع الهلال

أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لا يعتزم مغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026، مشيرًا إلى أن اللاعب يركّز بشكل كامل على مشواره مع الفريق.
ونفى رومانو عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" ما تم تداوله مؤخرًا حول احتمالية رحيل نونيز، قائلاً: "معسكر داروين نونيز يقلل من شأن تقارير رحيله عن الهلال في يناير رغم التقارير الأخيرة"، مضيفًا: "نونيز سعيد بالبقاء ويركز على مشواره مع نادي الهلال".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن اللاعب أبدى رغبته في العودة إلى قارة أمريكا الجنوبية، وسط أنباء عن اهتمام من نادي ريفر بليت الأرجنتيني بالتعاقد معه، إلا أن تصريحات رومانو حسمت الجدل مؤكدًا بقاءه.
يُذكر أن داروين نونيز يُعد من أبرز عناصر الهلال الهجومية منذ انضمامه للفريق، وقد قدّم مستويات لافتة ساهمت في تعزيز قوة خط الهجوم الأزرق في المنافسات المحلية والقارية.