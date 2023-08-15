عرض جديد من الهلال لضم المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش

وأفادت صحيفة إيفننج ستاندرد الإنجليزية بأن المهاجم الصربي صاحب الـ28 عاماً يريد الانتقال للعب في الدوري السعودي وقد وافق بالفعل على الشروط الشخصية لعقد من شأنه أن يضاعف أجره البالغ 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى ثلاثة أضعاف.