عرض جديد من الهلال لضم المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي، تقدمت بعرض جديد، للتعاقد مع الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فريق فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وترغب إدارة نادي الهلال في التعاقد مع ميتروفيتش لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد وذلك بعد رحيل الثنائي المالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو بناء على طلب البرتغالي "خيسوس" المدير الفني.
وأوضح فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن إدارة الهلال فتحت خط المفاوضات مرة أخرى منذ يوم السبت الماضي وتريد إنهاء صفقة ميتروفيتش هذا الأسبوع.
وكتب فابريزو عبر حسابه على منصة ((X:" يصر الهلال على ضم ألكسندر ميتروفيتش من فولهام.. عادت المفاوضات إلى مسارها الصحيح منذ يوم السبت وأيضاً اقتراح جديد مطروح على الطاولة".
وأضاف:" الهلال يريد أن يكون ميتروفيتش مهاجماً أساسياً للفريق، ويأمل في إتمام الصفقة هذا الأسبوع".
وأفادت صحيفة إيفننج ستاندرد الإنجليزية بأن المهاجم الصربي صاحب الـ28 عاماً يريد الانتقال للعب في الدوري السعودي وقد وافق بالفعل على الشروط الشخصية لعقد من شأنه أن يضاعف أجره البالغ 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى ثلاثة أضعاف.
وكانت تقارير سابقة ذكرت بأن الهلال تقدم بعرض لنادي فولهام يبلغ 35 مليون يورو لكن العرض قوبل بالرفض حيث تصر إدارة النادي الإنجليزي على 50 مليون يورو مقابل السماح للمهاجم الصربي بالرحيل.
وانضم ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عاماً لفولهام في 2018 قادماً من نيوكاسل وينتهي عقده الحالي مع ناديه في يونيو 2026.
وسبق للمهاجم الصربي اللعب لعدة أندية أبرزها: نيوكاسل يونايتد، أندرلخت، بارتيزان، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.