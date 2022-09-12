ألميريا يخسر مواجهة أوساسونا.. في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

خسر فريق ألميريا الأول لكرة القدم، من نظيره أوساسونا في الدوري الإسباني، على ملعبه، أمس الاثنين، 0-1 والذي صعد إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة، في ختام المرحلة الخامسة.
وسجل الأرجنتيني تشيمي أبيلا الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 28 بعد أن وصلته الكرة في منتصف المنطقة من عرضية روبن غارسيا تابعها بيسراه في الشباك.
وهذا الفوز الرابع لأوساسونا ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع ريال بيتيس الثالث الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة هذا الموسم وعلى بُعد نقطة من برشلونة الثاني وثلاث من ريال مدريد المتصدر.
أما ألميريا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء فمُني بالخسارة الثالثة مقابل فوز وحيد (ضد إشبيلية) وتعادل برصيد 4 نقاط في المركز الرابع عشر.