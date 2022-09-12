ألميريا يخسر مواجهة أوساسونا.. في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

خسر فريق ألميريا الأول لكرة القدم، من نظيره أوساسونا في الدوري الإسباني، على ملعبه، أمس الاثنين، 0-1 والذي صعد إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة، في ختام المرحلة الخامسة.