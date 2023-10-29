"نيوكاسل يونايتد" يستهدف إعادة لاعب الاتحاد نغولو كانتي للدوري الإنجليزي

كشف موقع "tipsbladet" عن إمكانية أن يكون الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد، ونجم تشيلسي السابق، في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى.
ووفقًا لما أفاد به الموقع نقلًا عن شبكة "talksport"؛ فإن إدارة نيوكاسل تدرس استعارة روبن نيفيز لاعب الهلال، أو ضم نغولو كانتي، ليكون أحدهما بديلًا لساندرو تونالي لاعب الفريق الذي تم إيقافه 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم.
وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد قرر إيقاف الدولي ساندرو تونالي، لاعب نادي نيوكاسل الذي انضم إليه هذا الصيف لمدة 10 أشهر كعقوبة انضباطية.
وانضم نغولو كانتي البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.