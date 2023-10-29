"نيوكاسل يونايتد" يستهدف إعادة لاعب الاتحاد نغولو كانتي للدوري الإنجليزي

ووفقًا لما أفاد به الموقع نقلًا عن شبكة "talksport"؛ فإن إدارة نيوكاسل تدرس استعارة روبن نيفيز لاعب الهلال، أو ضم نغولو كانتي، ليكون أحدهما بديلًا لساندرو تونالي لاعب الفريق الذي تم إيقافه 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم.