لجنة الحكام تقيم معسكرًا إعداديًا للحكام في صربيا استعدادًا للموسم الجديد

تقيم لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم معسكرًا إعداديًا للحكام، وذلك بمدينة نوفي ساد بدولة صربيا خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2023-2024 بمشاركة 24 حكم ساحة و32 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين، وعدد من حكام دوري يلو للمحترفين المرشحين للمشاركة جزئيًا في دوري روشن.