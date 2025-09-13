إنزاغي: ضيعنا الفوز أمام القادسية.. وغونزاليس: قوة الهلال لا تُقارن

وأضاف "إنزاغي" أن عودة اللاعبين من المنتخبات ورحلاتهم الطويلة شكلت تحديًا بدنيًا، مشيدًا بالمهاجم داروين نونيز الذي خاض رحلة طيران استغرقت 17 ساعة قبل وصوله للرياض، ورغم ذلك نجح في التسجيل وتقديم مباراة قوية. وأوضح أن أظهرة الفريق يعانون من إرهاق واضح بسبب المشاركات الدولية، ما دفعه لإعادة نيفيز لدعم خط الوسط دفاعيًا أمام قوة القادسية.