إنزاغي: ضيعنا الفوز أمام القادسية.. وغونزاليس: قوة الهلال لا تُقارن

انتهت مواجهة الهلال والقادسية مساء أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بالتعادل، وسط تصريحات من مدربي الفريقين؛ حيث أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي أسفه على ضياع الفوز، فيما أكد الأوروغوياني ميشيل غونزاليس أن قوة الهلال لا تُقارن.
وقال مدرب الهلال إن فريقه قدّم كل شيء في المواجهة باستثناء الانتصار، مشيرًا إلى أن الوصول المستمر لمرمى الخصم يعكس العمل الكبير داخل المجموعة.
وأضاف "إنزاغي" أن عودة اللاعبين من المنتخبات ورحلاتهم الطويلة شكلت تحديًا بدنيًا، مشيدًا بالمهاجم داروين نونيز الذي خاض رحلة طيران استغرقت 17 ساعة قبل وصوله للرياض، ورغم ذلك نجح في التسجيل وتقديم مباراة قوية. وأوضح أن أظهرة الفريق يعانون من إرهاق واضح بسبب المشاركات الدولية، ما دفعه لإعادة نيفيز لدعم خط الوسط دفاعيًا أمام قوة القادسية.
من جانبه، أكد مدرب القادسية ميشيل غونزاليس أن فلسفته تعتمد على الأسلوب الهجومي، لافتًا إلى أن الدوري السعودي يضم لاعبين على مستوى عالٍ يبحثون دائمًا عن التنافسية.
وقال "غونزاليس": "قوة الهلال لم تجعلني أكتفي بالمحافظة على النتيجة، ونتمنى أن نصل يومًا إلى مستوى هذا الفريق الكبير". وأضاف: "لا زلنا في بداية الموسم، وسنرى ما إذا كانت بقية الفرق ستلعب أمام الهلال بالجرأة نفسها التي لعبنا بها".