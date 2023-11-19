الأنيق "غالاردو" قائدًا للمشروع الاتحادي.. أنقذ "ريفر بليت" وحسم الألقاب فهل ينقذ "نمور جدة"؟!

خاض غالاردو خمسة مواسم مع ريفر بليت، ثم انتقل إلى نادي موناكو ولعب معه أربعة مواسم؛ حيث شارك في 103 مباريات سجل خلالها 18 هدفًا، لينتقل بعدها إلى نادي باريس سان جيرمان لمدة موسمين، مشاركًا في 22 مباراة، سجل خلالها هدفين، قبل أن ينتقل إلى نادي دي.سي. يونايتد لمدة موسم واحد، مشاركًا في 15 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، ثم انتقل إلى نادي ناسيونال مونتيفيديو لمدة موسم واحد، مشاركًا في 12 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.