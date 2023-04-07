الأخضر السعودي في المستوى الأول.. 11 مايو موعد قرعة كأس آسيا 2023

اكتملت ملامح تصنيف قرعة كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تقام 11 مايو 2023 في دار الأوبرا بكتارا بمدينة الدوحة؛ وذلك عقب الإعلان عن التصنيف الجديد في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
4 مستويات
وقسمت المنتخبات الـ24 المشارِكة في النهائيات إلى 4 مستويات؛ وذلك بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير .
وجاء المنتخب السعودي الفائز بالبطولة ثلاث مرات في المستوى الأول، وينضم للأخضر السعودي في المستوى الأول المنتخبات المصنفة من الثاني ولغاية السادس بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، ومنتخب قطر المضيف وبطل النسخة الماضية؛ وذلك لضمان خوض منتخب الدول المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 يناير 2024.
وفي المقابل يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.
وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كل من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.
6 مجموعات
وسوف يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علمًا بأن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10 فبراير 2024.