الأخضر السعودي في المستوى الأول.. 11 مايو موعد قرعة كأس آسيا 2023

وجاء المنتخب السعودي الفائز بالبطولة ثلاث مرات في المستوى الأول، وينضم للأخضر السعودي في المستوى الأول المنتخبات المصنفة من الثاني ولغاية السادس بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، ومنتخب قطر المضيف وبطل النسخة الماضية؛ وذلك لضمان خوض منتخب الدول المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 يناير 2024.