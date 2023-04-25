فيتوريا يمنع النصر من التسجيل

أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي أن نادي النصر بات ممنوعاً من تسجيل اللاعبين لعدم تسديد مستحقات مدرب الفريق السابق البرتغالي روي فيتوريا، لينضم بذلك إلى أندية الاتحاد والأهلي والشباب.
وقال الشيخي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "خاص وعاجل.. انضم النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام؛ وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للسيد فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النصر لأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب".
وأضاف الشيخي: "قرارات المنع هذه ليست لصالح الكرة السعودية، خصوصاً عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حالياً، وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد السداد".