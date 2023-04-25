فيتوريا يمنع النصر من التسجيل

وقال الشيخي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "خاص وعاجل.. انضم النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام؛ وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للسيد فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النصر لأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب".