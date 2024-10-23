بـ 6 بطولات محلية.. "البولو" ينطلق ببطولة الكأس الفضية في نوفمبر

ويسعى الاتحاد السعودي للبولو إلى تأهيل الفرسان الجدد المنضمين إلى ممارسة اللعبة، تمهيدًا للمشاركة في منافسات الموسم، ومن ثم تمثيل المملكة في المحافل العالمية، وذلك تحقيقًا لأهداف واستراتيجية الاتحاد بنشر اللعبة وزيادة ممارسيها، والمتوافقة مع استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.