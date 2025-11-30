فنربخشة يدخل بقوة في سباق الأندية السعودية للتعاقد مع روديغر

تشتد المنافسة على ضم الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد، حيث أكد الصحفي أكرم كونور أن اللاعب لا يزال ضمن اهتمامات عدد من الأندية السعودية الكبرى، وفي مقدمتها النصر والهلال والاتحاد، تمهيدًا للتعاقد معه في عام 2026.