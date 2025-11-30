فنربخشة يدخل بقوة في سباق الأندية السعودية للتعاقد مع روديغر

تشتد المنافسة على ضم الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد، حيث أكد الصحفي أكرم كونور أن اللاعب لا يزال ضمن اهتمامات عدد من الأندية السعودية الكبرى، وفي مقدمتها النصر والهلال والاتحاد، تمهيدًا للتعاقد معه في عام 2026.
وأشار كونور إلى أن نادي فنربخشة التركي دخل مؤخرًا بقوة في السباق، ويفكّر في تقديم عقد يمتد لعامين مع خيار التمديد، وذلك في ظل حصول روديغر على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو في ريال مدريد.
ورغم ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2026، لا يزال مستقبل روديغر غامضًا، خاصة بعد مشاركته في مباراة واحدة فقط هذا الموسم.