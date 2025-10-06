الاثنين القادم.. انطلاق تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا بمشاركة تاريخية للأخضر

تنطلق يوم الاثنين المقبل 13 أكتوبر، منافسات تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026، بمشاركة 26 منتخبًا آسيويًا يسعون إلى حجز أماكنهم في النهائيات المقرر إقامتها في الصين، في نسخة موسعة تشهد مشاركة 12 منتخبًا بدلًا من 8 كما في النسخ السابقة.