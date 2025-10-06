الاثنين القادم.. انطلاق تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا بمشاركة تاريخية للأخضر

تنطلق يوم الاثنين المقبل 13 أكتوبر، منافسات تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026، بمشاركة 26 منتخبًا آسيويًا يسعون إلى حجز أماكنهم في النهائيات المقرر إقامتها في الصين، في نسخة موسعة تشهد مشاركة 12 منتخبًا بدلًا من 8 كما في النسخ السابقة.
وتم تخصيص ثماني بطاقات للتأهل عبر التصفيات، فيما وُزِّعت المنتخبات على ثماني مجموعات يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات، لينضم إلى المنتخبات الأربعة التي تأهلت تلقائيًا بوصفها ممثلي الاتحاد الآسيوي في كأس العالم للناشئات بالمغرب 2025، وهي: كوريا الشمالية، اليابان، كوريا الجنوبية، والصين (المستضيفة).
وستقام التصفيات بنظام الدوري من مرحلة واحدة في ملاعب مركزية. وتشهد النسخة الحالية مشاركة 11 منتخبًا تسعى للتأهل للمرة الأولى، من بينها السعودية وسوريا والكويت وماكاو، في مشاركة تاريخية للمنتخب السعودي للناشئات ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوسيع قاعدة المنتخبات النسائية وتطويرها من خلال المنافسات الإقليمية والقارية.
تستضيف مدينة الخبر مباريات المجموعة الثانية على ملعب الأمير سعود بن جلوي، حيث يلتقي منتخب لبنان مع نظيره الكويتي، قبل أن يخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام منتخب إيران، في مواجهة تجمع بين منتخب يشارك للمرة الأولى وآخر يسعى لتأهله الثالث.
أما المجموعة الأولى فتقام في دوشانبي، حيث تلتقي الفلبين مع سوريا، وتواجه طاجيكستان المضيفة منتخب ماليزيا. وفي المجموعة الثالثة في يانغون، تتنافس إندونيسيا وماكاو وميانمار بعد انسحاب منغوليا، بينما تحتضن فيتنام منافسات المجموعة الرابعة بمشاركة غوام وهونغ كونغ.
وفي المجموعة الخامسة تلتقي أستراليا مع جزر شمال ماريانا في افتتاح مبارياتها، بينما تخوض سنغافورة لقاءها الأول في 15 أكتوبر أمام جزر شمال ماريانا. وتستضيف تايلاند المجموعة السادسة في ستاد تشونبوري بمشاركة تركمانستان ونيبال، فيما تحتضن قرغيزستان المجموعة السابعة التي تضم الهند وأوزبكستان.
أما المجموعة الثامنة فتُقام على ستاد العقبة في الأردن، حيث يلتقي المنتخب الأردني بنظيره البنغلاديشي، فيما تواجه الصين تايبيه الأردن في ختام الجولة، وسط طموحات كبيرة بالعودة إلى النهائيات بعد غياب استمر لعدة سنوات.
وتُعد مشاركة المنتخب السعودي للناشئات في هذه التصفيات محطة تاريخية في مسيرة الكرة النسائية السعودية، ضمن مساعي تطوير المنتخبات وتمكين المواهب الوطنية في جميع الفئات السنية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الرياضة وتمكين المرأة.