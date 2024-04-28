دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: السعودية تتجاوز حاجز الـ120 ميدالية.. والجودو والكاراتيه والبلياردو ختامها ذهب

تجاوزت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، حاجز الـ100 ميدالية خليجية، بعد تحقيقها لـ 27 ميدالية (9 ذهبيات، 12 فضية، 6 برونزيات) في منافسات السباحة والكاراتيه والسهام والبلياردو والجولف وكرة السلة 3×3 والجودو اليوم الأحد، رافعة بذلك الرصيد السعودي من الميداليات إلى 123 ميدالية (50 ذهبية، 46 فضية، 27 برونزية).