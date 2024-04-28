دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: السعودية تتجاوز حاجز الـ120 ميدالية.. والجودو والكاراتيه والبلياردو ختامها ذهب

تجاوزت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، حاجز الـ100 ميدالية خليجية، بعد تحقيقها لـ 27 ميدالية (9 ذهبيات، 12 فضية، 6 برونزيات) في منافسات السباحة والكاراتيه والسهام والبلياردو والجولف وكرة السلة 3×3 والجودو اليوم الأحد، رافعة بذلك الرصيد السعودي من الميداليات إلى 123 ميدالية (50 ذهبية، 46 فضية، 27 برونزية).
واكتسح المنتخب السعودي للجودو، منافسات الشباب، بتحقيقه ثلاث ميداليات ذهبية وفضية واحدة، في ختام منافسات المسابقة، التي جرت اليوم في أبو ظبي.
وجاءت أولى ذهبيات الجودو في منافسات اليوم الختامي، بواسطة سعد الزهراني الذي فاز بذهبية وزن تحت 73 كجم، وفهد الهوسة الذي حقق ذهبية وزن تحت 81 كجم، وذهبية محمد مبارك لوزن 90 كجم، في حين جاءت الفضية عبر مهدي عواد لوزن فوق 90 كجم.
وانتزع المنتخب السعودي للكاراتيه ثلاث ميداليات متنوعة في اليوم الختامي للمسابقة، افتتحها بذهبية القتال الجماعي، بواسطة سعد السيف وعبدالله القحطاني وعمرو برقاوي وأسامة هوساوي وسيف القايد، إثر فوزهم في نهائي المسابقة على الكويت بثلاثية نظيفة.
وفي منافسات فردي الكاتا، حقق يعقوب بوخوه الميدالية الفضية لفئة الشباب، وديما الحماد برونزية فئة البنات.
فاز المنتخب السعودي للبلياردو، بذهبية زوجي التسع كرات، في ختام منافسات البلياردو، التي أقيمت في دبي.
وجاء فوز الأخضر بذهبية الزوجي، بواسطة اللاعبين خالد الغامدي وعبدالرحمن الموسى، إثر تغلبهما في نهائيات المسابقة على البحرين وعمان والإمارات على التوالي.
وخطف الغامدي، ذهبية مسابقة فردي التسع كرات، عقب فوزه في نهائي المسابقة على البحريني حسين مروم بنتيجة 9 – 8.
طار المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3، بميداليتين فضيتين، في مسابقة كرة السلة بالدورة الخليجية، التي اختتمت اليوم في نادي الثقة بالشارقة.
وجاء نيل فريق السلة للفتيات بالميدالية الفضية، عقب خسارتهن في المباراة النهائية أمام المنتخب الكويتي في نهائي المسابقة بنتيجة 7 – 21 نقطة، وهن اللاتي تأهلن لهذا الدور إثر فوزهن على الإمارات 16 – 8 في نصف النهائي.
وفي منافسات الشباب، خسر شباب الأخضر، المباراة النهائية للمسابقة، أمام المنتخب القطري بنتيجة 17 – 18، وهم الذين فازوا على الإمارات في نصف النهائي بنتيجة 21 – 13 نقطة.
أنهى المنتخب السعودي للجولف، مشاركته الخليجية، بحصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في جدول الترتيب خلف الإمارات وعمان على التوالي.
وجاء تحقيق الأخضر للبرونزية، إثر نيل عبدالعزيز المديميغ للمركز العاشر بمجموع 262 ضربة، وسعود القصيبي للمركز الثاني عشر بـ270 ضربة، وخالد المديميغ للمركز الثالث عشر بـ273 ضربة.
اختتم المنتخب السعودي للقوس والسهم، مشاركته بالدورة، بحصوله على ثلاث ميداليات فضية، مع ختام المسابقة، التي جرت بالشارقة.
وجاءت الفضية الأولى للأخضر، في منافسات القوس الأولمبي للفرق بواسطة مجتبى الدبيسان ورؤى الكعبي، التي نالت كذلك فضية فردي القوس الأولمبي، بالإضافة لعبد الله العبد اللطيف بتحقيقه فضية القوس المركب.
واصل المنتخب السعودي للسباحة، فوزه بالميداليات المتنوعة، في منافسات اليوم الثاني من المسابقة، المقامة في نادي الرياضات المائية في أبو ظبي.
وافتتح محمد عبيد، غلة ميداليات السباحة، بتحقيقه ذهبية سباق 100م صدر تحت 15 عاماً بزمن 1.11.61 دقيقة، وهو نفس السباق والفئة، التي طارت بذهبيتها مشاعل العايد بزمن 1.24.80 دقيقة.
وأضاف محمد المهر، الذهبية الثالثة للسباحة في منافسات اليوم، بنيله ذهبية سباق 100م صدر تحت 17 سنة، بزمن 1.07.28 دقيقة، تاركاً الفضية لزميله عماد الصبياني بزمن 1.07.39 دقيقة.
وتمكن زيد السراج، من الفوز بالميدالية الفضية لسباق 200م حرة تحت 17 سنة، بزمن 1.53.82 دقيقة.
وفي سباق 1500م حرة تحت 15 سنة، حقق غانم الصلحي الميدالية الفضية بزمن 17.12.35 دقيقة، وفي فئة تحت 17 عاماً لذات السباق، فاز محمد المعيبد بالفضية بزمن 16.56.74 دقيقة، وزياد المسيلم بالبرونزية بـ17.23.72 دقيقة.
وفي سباق 100م فراشة، حققت مشاعل العايد الميدالية الفضية لفئة تحت 17 سنة، بزمن 1.12.25 دقيقة، في حين خطف زميلها علي العبدالوهاب برونزية سباق 50م ظهر لذات الفئة بزمن 28.50 ثانية.
وحصل فريق التتابع 4×100م متنوع لفئة تحت 15 سنة، على الميدالية البرونزية للسباق، بزمن 4.19.49 دقيقة، وهي نفس الميدالية التي نالها زملاؤهم تحت 17 سنة بزمن 4.07.51 دقيقة.
ويواصل أخضر السباحة، مشاركته الخليجية، عند العاشرة من صباح غد الاثنين.
يدشن المنتخب السعودي للمبارزة، مشاركته بالدورة الخليجية، عند العاشرة من صباح غد الاثنين في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
ويتواجد الأخضر في منافسات الدورة الخليجية بـ24 لاعباً ولاعبة، يشاركون في مسابقات السيف والابيه والشيش.