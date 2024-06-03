إلى جانب عرض الأرسنال.. نجم نابولي ينتظر العروض السعودية لحسم مستقبله بالدوري الإيطالي

ويواجه خروج أوسيمين من نابولي عقَبة شرطه الجزائي الكبير الذي يبلغ نحو 120 مليون يورو، وأيضًا بسبب المشاكل البدنية المختلفة التي يعاني منها النيجيري هذا الموسم، والتي ستُبعده عن الانضمام إلى منتخب بلاده.