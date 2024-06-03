إلى جانب عرض الأرسنال.. نجم نابولي ينتظر العروض السعودية لحسم مستقبله بالدوري الإيطالي

اتخذ النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، قرارًا جديدًا حول مستقبله مع اقتراب رحيله عن الدوري الإيطالي.
وقالت صحيفة "La Gazzetta dello Sport" إن اللاعب النيجيري قرر الاستماع إلى العروض المقدمة له من الدوري السعودي ومن أرسنال الإنجليزي.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن اللاعب النيجيري ينتظر عرضًا من أرسنال أو المملكة العربية السعودية؛ بينما تفضل إدارة نابولي خيار السعودية الأكثر إغراءً.
ويواجه خروج أوسيمين من نابولي عقَبة شرطه الجزائي الكبير الذي يبلغ نحو 120 مليون يورو، وأيضًا بسبب المشاكل البدنية المختلفة التي يعاني منها النيجيري هذا الموسم، والتي ستُبعده عن الانضمام إلى منتخب بلاده.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي تشيلسي قد انسحبوا من سباق اللاعب النيجيري؛ لبحثهم عن مهاجم مختلف؛ إذ وضعوا اسم روميلو لوكاكو كمرشح بديل لأوسيمين.
وسَبَق أن ذكرت تقارير صحفية، أن ناديا الهلال والأهلي، قد أبديا رغبتهما في ضم اللاعب النيجيري وأنهما على استعداد لتقديم عقد ضخم له.
ويلعب فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 110 ملايين يورو.