وزارة الرياضة تقيم ندوة علمية بعنوان "طب الأسنان الرياضي"

نظمت وزارة الرياضة، ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون الطبية الرياضية، بالتعاون مع جامعة رياض العلم، اليوم الخميس ، ندوةً علميةً بعنوان: "طب الأسنان الرياضي"، وذلك في العاصمة الرياض.
وشهدت الندوة كلمة افتتاحية لمدير عام الشؤون الطبية الرياضية بالوزارة الدكتور فيصل الشعيل، ثم كلمة أخرى لمدير مركز خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة رياض العلم الدكتور عبدالرحمن السفان، ثم توالت مشاركة المتحدثين، تقدمهم الدكتور عبدالرحمن السفان، بكلمة عن تاريخ طب الأسنان الرياضي وأهميته، ثم الدكتور وسيم رضوان، عن إصلاح الأسنان في طب الأسنان الرياضي، فيما تطرق الدكتور أحمد المخضب للحديث عن علاج جذور وأعصاب الأسنان في طب الأسنان الرياضي، وأخيراً الدكتور أحمد السري الذي تحدث عن إصابات الوجه والفكين الناجمة عن الرياضات العنيفة والإصابات الرياضية.
الجدير بالذكر أن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها، والتي تعتمد على نشاطٍ علمي يتطرق للعلاقة بين إصابات الأسنان عند الرياضيين أثناء ممارسة الرياضات القتالية العنيفة أو الجماعية، وسبل الوقاية منها، وطرق علاجها، بناءً على أحدث الدراسات في هذا المجال، وإلقاء الضوء على مدى أهمية تخصص طب الأسنان الرياضي، واختتمت الندوة بتوصيات من المختصين في طب الأسنان، وجراحة الوجه والفكين لممارسي هذه الرياضات.