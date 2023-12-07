وزارة الرياضة تقيم ندوة علمية بعنوان "طب الأسنان الرياضي"

وشهدت الندوة كلمة افتتاحية لمدير عام الشؤون الطبية الرياضية بالوزارة الدكتور فيصل الشعيل، ثم كلمة أخرى لمدير مركز خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة رياض العلم الدكتور عبدالرحمن السفان، ثم توالت مشاركة المتحدثين، تقدمهم الدكتور عبدالرحمن السفان، بكلمة عن تاريخ طب الأسنان الرياضي وأهميته، ثم الدكتور وسيم رضوان، عن إصلاح الأسنان في طب الأسنان الرياضي، فيما تطرق الدكتور أحمد المخضب للحديث عن علاج جذور وأعصاب الأسنان في طب الأسنان الرياضي، وأخيراً الدكتور أحمد السري الذي تحدث عن إصابات الوجه والفكين الناجمة عن الرياضات العنيفة والإصابات الرياضية.