في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يعود إلى سكة الانتصارات

عاد فريق نيوكاسل إلى سكة الانتصارات؛ وذلك عقب تغلُّبه على ضيفه برينتفورد بهدف دون رد مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك" لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدين نيوكاسل بالفضل إلى مهاجمه الإنجليزي كاليوم ويلسون صاحب هدف الانتصار الوحيد، الذي سجله من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ64 من زمن المباراة.
ويعد الفوز هو الأول لنيوكاسل بعد 3 هزائم متتالية، والثاني في الموسم بعد أن فاز في الجولة الافتتاحية للبطولة بنتيجة عريضة (5-1) على أستون فيلا.
وبتلك النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 6 نقاط؛ وضعته بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 6 نقاط أيضًا بالمركز العاشر.