"عبد الله بن فهد" توجهم.. "الحربي والشربتلي" أبطال لبطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات، الفارس مشاري الحربي بلقب الشوط الرابع بارتفاع 1.45 متر في ثاني أيام بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز والمقامة حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ونجح الحربي في خطف لقب الشوط بعد أن سجل زمناً قدره 31.58 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس كمال باحمدان بزمن قدره 32.96 ثانية، وجاء الفارس ناصر الشواف ثالثاً بزمن قدره 33.96 ثانية.
كما توج، الفارس عبدالله الشربتلي بلقب الشوط الثالث بعد أن سجل زمناً وقدره 60.44 ثانية بارتفاع 1.40 متر، وحل ثانياً الفارس الأردني نصوح كيالي، حيث سجل زمن وقدره 62.95 ثانية، وجاء في المركز الثالث الأمير منصور بن خالد بن مشعل بزمن وقدره 66.00 ثانية.
وتختتم البطولة اليوم السبت، حيث تعدُّ هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق.
وشارك في بطولة الرياض الدولية 81 فارساً وفارسةً من المملكة والأردن والجزائر والنرويج وإيطاليا والبحرين وتايلاند ولبنان.
وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر المتمثل باستضافة الرياض بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ الاستضافة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ17 من نوفمبر عام 2019م، المملكة لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيداً جديداً على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.