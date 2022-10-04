ينطلق الخميس المقبل.. الدوري السعودي الإلكتروني يعود بنسخته الثانية

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان، أن الدوري السعودي الإلكتروني هو المنصة التي تسهم في إخراج محترفين سعوديين ينافسون في أكبر المحافل الدولية ويرفعون راية المملكة فيها، مؤكدًا أن طابع الاستمرارية التي يتّسم بها الدوري السعودي الإلكتروني يزيد من احترافية الأندية الإلكترونية المحلية ولاعبيها، ويجعلهم يرفعون من مهاراتهم.