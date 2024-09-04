مع سلسلة من الجولات المميزة.. الرياض تستضيف أولى جولات موسم 2025 لـ"ليف جولف"

وفي الفترة من 7 إلى 9 مارس ستنتقل البطولة إلى هونغ كونغ؛ حيث ستقام الجولة في نادي هونغ كونغ للجولف للمرة الثانية على التوالي، ويعتبر النادي موطنًا سنويًّا لأرقى أحداث الجولف في المنطقة، وسيقدم تحدِّيًا كبيرًا للعديد من نجوم الرياضة، بما في ذلك حامل لقب الفردي المدافع "أبراهام أنسر"، وأبطال الفرق Crushers GC بقيادة الكابتن "برايسون ديشامبو".