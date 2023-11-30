رياضة
جولة "الرياض إكسبو 2030": إثارة منتظرة في "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر.. والفيحاء في مواجهة ضمك
تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ15، والمسماة جولة "الرياض إكسبو 2030" من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:
الفيحاء - ضمك
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يدخل الفيحاء المباراة وهو يمتلك 19 نقطة ويحتل المركز الثامن، بينما يأتي ضمك بالمركز العاشر برصيد 18 نقطة.
الهلال - النصر
يُقام ديربي الرياض، الذي يجمع الهلال والنصر في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
يدخل الهلال المباراة وهو متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر بالمركز الثاني الذي يملك 31 نقطة.