في العاصمة الرياض.. جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025 المقدّمة من نيوم تُكرّم نخبة نجوم القارة

واختتم الشيخ سلمان تصريحه بالقول: "بينما نستعد للاحتفاء بالرجال والنساء الذين تركت مساهماتهم أثرًا عميقًا في أجيال المستقبل، أهنئ جميع المرشحين، وأتوجه بجزيل الشكر إلى الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء على التزامهم الدائم بالتميّز، وإلهامنا عامًا بعد عام من خلال جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة التي حددتها رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".