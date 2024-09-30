دورة الألعاب السعودية 3: احتدام الصراع في منافسات الطائرة للسيدات.. وكرة الصالات والريشة تنطلقان غداً

وعلى نفس الصالة، تتواصل غداً مواجهات اليوم الثاني من منافسات كرة الطائرة للرجال بثلاث مباريات؛ يلتقي فيها فريق الهلال بنادي نيوم في الساعة الثالثة عصراً، تليها مباراة الأهلي ونادي الخويلدية في الساعة الخامسة عصراً، ثم لقاء الاتحاد أمام العلا، حيث شهدت نتائج اليوم فوز أبها على نيوم 3-1، وفوز النصر على الخويلدية 3-0، (فيما تبقى مواجهة واحدة بين الخليج والعلا لم تنتهِ بعد).