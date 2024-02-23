انطلاقة قوية لكأس السعودية 2024 بنسختها الخامسة

وحسمت الخيالة ريتشل فينيكير، الجولة الأخيرة من تحدي الخيالة الدولي برعاية استثمر في السعودية، لصالحها، حيث أقيمت في سادس أشواط الحفل على مسافة 2100م، وحققت فينيكير الفوز مع الجواد "كلفز أوف فيوري" المملوك لرفاعي صنت الغريبان، في زمن قدره 2:11.68 دقيقة، بإرشاد من المدرب ناصر فواز.