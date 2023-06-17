أخضر السيدات يخسر وديته الثانية أمام منتخب أندورا

ودخلت المديرة الفنية للمنتخب السعودي الفنلندية روزا لابي سيبالا المباراة بتشكيلة مؤلفة من: سارة خالد، تالة الغامدي، رغد مخيزن، لين محمد، بيان صدقة، لانا عبدالرزاق، داليا أبو لبن، سارة حمد، نورة إبراهيم، أميرة أبو السمح، البندري هوساوي.