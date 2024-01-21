بعد تأهل الأخضر لثمن نهائي كأس آسيا .. وزير الرياضة "الفيصل": خطوة أخرى للأمام والقادم أجمل يا أبطال

وانفرد الأخضر السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لتايلاند، ونقطة لعُمان، في حين بقي رصيد قرغيزستان خاليًا من النقاط.