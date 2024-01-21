رياضة

بعد تأهل الأخضر لثمن نهائي كأس آسيا .. وزير الرياضة "الفيصل": خطوة أخرى للأمام والقادم أجمل يا أبطال

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, وزير الرياضة , رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا.

وقال "الفيصل" في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس):"اللهم لك الحمد.. ألف مبروك فوز صقورنا الخضر، وتأهلهم لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.. خطوة أخرى للأمام، والقادم أجمل -بإذن الله- يا أبطال".

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

وكان الأخضر السعودي قد ضمن التأهل للدور الثاني بعد فوزه على قرغيزستان بثنائية.

وانفرد الأخضر السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لتايلاند، ونقطة لعُمان، في حين بقي رصيد قرغيزستان خاليًا من النقاط.

وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز الفيصل
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
كأس آسيا 2023

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