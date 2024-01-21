بعد تأهل الأخضر لثمن نهائي كأس آسيا .. وزير الرياضة "الفيصل": خطوة أخرى للأمام والقادم أجمل يا أبطال

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, وزير الرياضة , رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا.
وقال "الفيصل" في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس):"اللهم لك الحمد.. ألف مبروك فوز صقورنا الخضر، وتأهلهم لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.. خطوة أخرى للأمام، والقادم أجمل -بإذن الله- يا أبطال".
وكان الأخضر السعودي قد ضمن التأهل للدور الثاني بعد فوزه على قرغيزستان بثنائية.
وانفرد الأخضر السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لتايلاند، ونقطة لعُمان، في حين بقي رصيد قرغيزستان خاليًا من النقاط.