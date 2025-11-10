الأخضر يواصل استعداده في معسكر جدة وانضمام الشهراني وكادش

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الإثنين ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة جدة، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.