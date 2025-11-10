الأخضر يواصل استعداده في معسكر جدة وانضمام الشهراني وكادش

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الإثنين ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة جدة، والذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين الاستحواذ، وأعقبها تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.
على جانب آخر، لم يكمل اللاعب صالح الشهري الحصة التدريبية، وذلك بعد تعرضه لكدمة في الساق.
من جهة أخرى، انتظم اللاعبان ياسر الشهراني وحسن كادش في معسكر الأخضر صباح اليوم، بعد استدعائهما من قِبل المدير الفني، وشاركا في التدريبات الجماعية.
ويواصل المنتخب السعودي مساء غدٍ الثلاثاء تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.