كأس الملك: الهلال يواجه الفتح.. و"كلاسيكو" منتظر بين الاتحاد والشباب

تستكمل غدًا السبت مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025 / 2026، حيث تُقام مباراتان حاسمتان يتنافس فيهما الهلال والفتح، ثم الاتحاد والشباب.
تنطلق مواجهة الهلال والفتح مساء السبت عند الساعة 5:40 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.
وكان الهلال قد بلغ ربع النهائي بعد فوزه على الأخدود في دور الـ16، فيما تأهل الفتح عقب تفوّقه على نادي الرياض.
وتقام مباراة الاتحاد والشباب غدًا عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وتأهل الاتحاد إلى هذا الدور بعد فوزه على النصر في ثمن النهائي، بينما صعد الشباب عقب انتصاره على الزلفي.