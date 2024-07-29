جياني إنفانتينو يلتقي عبدالعزيز الفيصل وياسر المسحل في باريس

عقد وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل محادثات مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتحدّث جياني إنفانتينو حول أهمية المملكة العربية السعودية في عالم كرة القدم في لقائه مع وزير الرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في باريس.
وأشاد رئيس FIFA بتنظيم المملكة لكأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA™ واستضافتها لمجموعتين في سلسلة FIFA™ لعام 2024، كما أثنى على التقدم المُحرز في كرة القدم للسيدات.
وقال السيد إنفانتينو: "إن المملكة العربية السعودية شريك في غاية الأهمية لـFIFA، حيث تلعب دوراً فعالاً في تطوير كرة القدم،" مضيفاً: "نجحت الدولة في تنظيم كأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA بشكل مشرّف ومتميّز، واتخذت خطوات فعالة في إطار تطوير كرة القدم للسيدات، وهو ما شهدت عليه بنفسي في أثناء حضوري لمباراة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بين الأهلي والاتحاد في شهر ديسمبر الماضي".
وحقَّقت كرة القدم للسيدات كذلك قفزة نوعية هائلة في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية، حين لعب المنتخب الوطني للسيدات مبارياته الأولى في بداية عام 2022، ودخلت المملكة العربية السعودية مؤخرًا في قائمة تصنيف FIFA العالمي للسيدات لأول مرة في مارس 2023.