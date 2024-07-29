جياني إنفانتينو يلتقي عبدالعزيز الفيصل وياسر المسحل في باريس

وقال السيد إنفانتينو: "إن المملكة العربية السعودية شريك في غاية الأهمية لـFIFA، حيث تلعب دوراً فعالاً في تطوير كرة القدم،" مضيفاً: "نجحت الدولة في تنظيم كأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA بشكل مشرّف ومتميّز، واتخذت خطوات فعالة في إطار تطوير كرة القدم للسيدات، وهو ما شهدت عليه بنفسي في أثناء حضوري لمباراة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بين الأهلي والاتحاد في شهر ديسمبر الماضي".