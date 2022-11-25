الأمير خالد بن سلطان: كأس العالم للسيارات السياحية امتدادٌ لسلسلة أحداثنا الرياضية العالمية

رحَّب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس شركة رياضة المحركات السعودية، بنخبة السائقين والفِرق المشاركين في الجولة الختامية لسلسلة كأس العالم للسيارات السياحية في حلبة كورنيش جدة، مؤكدًا أن استضافة السعودية سلسلة كأس العالم للسيارات السياحية تُشكل إضافة قوية لمحفظتها المتنامية من أكبر أحداث رياضة المحركات، مثل الفورمولا 1، ورالي داكار، والفورمولا إي، وإكستريم إي.
وأشار إلى ثقته في فريق شركة رياضة المحركات السعودية، المكوَّن من شباب وشابات السعودية؛ لتقديم حدث يكون حافزًا لمواصلة مسيرتنا المتميزة.. متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين، ولاسيما السائق السعودي أحمد بن خنين، باعتباره أول سائق سعودي يشارك في هذه السلسلة العالمية.
وقال: "مرة أخرى، استحقاق رياضي جديد، يأتي امتدادًا لأحداث رياضية عالمية ورفيعة المستوى، اعتدنا عليها في السعودية مؤخرًا بشكل عام، وفي حلبة كورنيش جدة على وجه الخصوص؛ إذ يشكل احتضان جدة الجولة الحاسمة لهذه السلسلة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات دليلاً على أن السعودية أضحت مقصدًا لرياضة المحركات، ويعكس مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي بعد النقلة النوعية التي شهدتها خلال السنوات الماضية. ونتشرف بالترحيب بضيوفنا من المشاركين والزوار والمتابعين للفعاليات من مختلف أنحاء العالم، وأتمنى أن يحظى الجميع بأوقات مليئة بالذكريات السعيدة في عروس البحر الأحمر".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للسائقين والفِرق، الذي عُقد مساء اليوم الجمعة في حلبة كورنيش جدة، بحضور جان بابتيست لي، مدير سلسلة كأس العالم للسيارات السياحية في شركة ديسكفري سبورتس، والسائقين وممثلي الفِرق ووسائل الإعلام العالمية.
وأضاف: "لدينا الآن محفظة متنامية من الفعاليات التي تنطوي أهميتها على توفير فرص نمو كبيرة للمواطنين. ونتمنى أن تلهمهم رياضة المحركات، وأن تحفزهم على خلق مسار مهني، سواء في قطاع رياضة السيارات للعمل مهندسين وميكانيكيين ومديرين للفرق، أو حتى سائقي سباقات في المستقبل. ولدينا الآن عدد كبير من السائقين الموهوبين الذين يستحقون أن يشاركوا في منافسات دولية، ودورنا أن نوفر لهم الخبرة والتجربة لصقل موهبتهم، وإعدادهم للمشاركة في أكبر المحافل".
من جانبه، ثمَّن جان بابتيست لي، مدير سلسلة كأس العالم للسيارات السياحية في شركة ديسكفري سبورتس، جهود شركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن تمكين إقامة الجولة الختامية لموسم 2022 في المملكة العربية السعودية، وعلى حلبة كورنيش جدة الجديدة، يشكل أمرًا رائعًا بالنسبة إلى "دبليو تي سي آر" وشركائها.
وأشاد بجهود المنظمين في تعاطيهم مع الحالة الجوية والأمطار الغزيرة التي سقطت على جدة أمس، وتجهيز حلبة كورنيش جدة ومسارها في زمن قياسي.
وأعرب السائقون عن تطلُّعهم للجولة التأهيلية غدًا السبت على مسار أسرع حلبة شوارع في العالم، وأشادوا بمرافق الحلبة، والسرعات التي تمكنوا من الوصول إليها خلال اختبارهم المسار للمرة الأولى اليوم. وأكدوا أن المسار المختصر لمسار الفورمولا 1 سيُضفي حماسًا أكبر على السباق، خاصة مع السرعات الكبيرة للحلبة.
وفي كلمته خلال المؤتمر أعرب السائق السعودي أحمد بن خنين عن فخره الشديد بهذه اللحظة التاريخية بوصفه أول سائق سعودي يشارك في هذه السلسلة، ولاسيما أنها أول مشاركة في وطنه وبين جماهيره.
وأشاد ابن خنين بالمسار المختصر الجديد لحلبة كورنيش جدة، وتصميمه الذي من شأنه زيادة حماس السباق.. وقال: أتوقع أن يكون السباق قويًّا.. وأنا متحمس جدًّا لهذه المشاركة، ولاسيما أن سباقات السيارات السياحية دائمًا ما تحظى بمنافسات مثيرة، ويتخللها العديد من التجاوزات الملحمية بين السائقين على الحلبة.