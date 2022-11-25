الأمير خالد بن سلطان: كأس العالم للسيارات السياحية امتدادٌ لسلسلة أحداثنا الرياضية العالمية

وقال: "مرة أخرى، استحقاق رياضي جديد، يأتي امتدادًا لأحداث رياضية عالمية ورفيعة المستوى، اعتدنا عليها في السعودية مؤخرًا بشكل عام، وفي حلبة كورنيش جدة على وجه الخصوص؛ إذ يشكل احتضان جدة الجولة الحاسمة لهذه السلسلة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات دليلاً على أن السعودية أضحت مقصدًا لرياضة المحركات، ويعكس مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي بعد النقلة النوعية التي شهدتها خلال السنوات الماضية. ونتشرف بالترحيب بضيوفنا من المشاركين والزوار والمتابعين للفعاليات من مختلف أنحاء العالم، وأتمنى أن يحظى الجميع بأوقات مليئة بالذكريات السعيدة في عروس البحر الأحمر".