الجولة 26 من دوري يلو.. "ميراندا" يقفز بالرياض للمركز الثالث

قفز فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى المركز الثالث "مؤقتًا" في دوري "يلو" بعد تحقيقه مساء اليوم السبت، انتصارًا مهمًّا على نادي جدة بهدفين لهدف.
وتَقدم الضيف "جدة" مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب سلطان سويعد، وانتظرت جماهير "مدرسة الوسطى" التعادل حتى الدقيقة 36 عندما سجل الأجنبي "جيموفيتش" لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني ارتفع رتم المباراة بين الطرفين حتى سجل المحترف "دييغو ميراندا" في الدقيقة 70 الهدف الثاني للرياض، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي رفع بها الرياض رصيده النقطي إلى 51 نقطة فيما تجمد رصيد جدة عند 30 نقطة في المركز العاشر.