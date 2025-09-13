"خوان مونيرا" يقود قمة الهلال والقادسية.. وصافرة سعودية لمباراة الأخدود والتعاون

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت من منافسات اليوم الثاني للجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.
وكلف اتحاد القدم الحكم السعودي عبدالله العويدان بقيادة مباراة الخليج والفيحاء، المقررة عند الساعة 6:25 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
فيما يقود الحكم السعودي خالد الطريس لقاء الأخدود والتعاون على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران عند الساعة 6:45 مساءً.
وأسندت قمة الهلال والقادسية للحكم الإسباني خوان مونيرا، في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا.