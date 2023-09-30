في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن: الأهلي والاتفاق "سلبية"

خرج فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البوسني "أرفان بيلجتو".