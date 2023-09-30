في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن: الأهلي والاتفاق "سلبية"

خرج فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البوسني "أرفان بيلجتو".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، كما ألغى حكم المباراة هدفًا للاعب الأهلي "فيرمينو" في الدقيقة الـ16 بداعي التسلل على زميله "كيسيه"، وأبعد حارس الأهلي "ميندي" كرة خطرة في الدقيقة الـ45 من مهاجم الاتفاق موسى ديمبلي.
وفي الشوط الثاني أضاع "ديمبلي" فرصة التقدم للاتفاق عند الدقيقة الـ77، ومثلها أضاع "فينالدوم" عند الدقيقة الـ82.
وبتلك النتيجة بقي الاتفاق خامسًا برصيد 17 نقطة، يليه الأهلي سادسًا بـ 16 نقطة.