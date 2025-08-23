رياضة
القرار غير قابل للاستئناف .. الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد نظامية مشاركة الأهلي في كأس السوبر
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم السبت 23 أغسطس 2025، أوضح فيه أن قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم 2025-2026 هو قرار نظامي وغير قابل للاستئناف، وذلك استنادًا إلى المادة (6/4) من لائحة المسابقات والبطولات.
وأكد الاتحاد أن قرار لجنة الاستئناف رقم (2025/25-26) المتعلق بالاستئناف المقدم من نادي الهلال لا يدخل ضمن صلاحياته للتعليق في الوقت الراهن، موضحًا أن القرار قابل للطعن أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.