القرار غير قابل للاستئناف .. الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد نظامية مشاركة الأهلي في كأس السوبر

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا، اليوم السبت 23 أغسطس 2025، أوضح فيه أن قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم 2025-2026 هو قرار نظامي وغير قابل للاستئناف، وذلك استنادًا إلى المادة (6/4) من لائحة المسابقات والبطولات.