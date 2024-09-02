رسميًّا.. البرازيلي ماركوس ليوناردو هلالي لخمسة أعوام

وبدأ اللاعب الشاب، صاحب الـ21 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي سانتوس البرازيلي، وارتدى خلالها قميص الفريق في 168 مباراة، وسجل 54 هدفًا، وصنع 11، قبل أن ينتقل مطلع العام الجاري إلى بنفيكا البرتغالي.