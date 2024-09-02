رسميًّا.. البرازيلي ماركوس ليوناردو هلالي لخمسة أعوام

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال، بطل دوري روشن السعودي، التوقيع مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب بنفيكا البرتغالي، لمدة خمسة أعوام، في فترة الانتقالات الحالية، التي تنتهي منتصف ليل الثالث من سبتمبر الجاري.
وقال النادي في بيان: "أتمت شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع البرازيلي (ماركوس ليوناردو) قادمًا من (بنفيكا) البرتغالي".
وأضاف البيان: "يرتدي (ليوناردو) بموجب العقد قميص الهلال لمدة خمسة أعوام؛ وذلك حتى عام 2029م. ومثَّل الهلال في مراسم التوقيع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل".
وتابع: "جرت مراسم توقيع العقد في فندق (فور سيزونز جورج الخامس) في العاصمة الفرنسية باريس".
وبدأ اللاعب الشاب، صاحب الـ21 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي سانتوس البرازيلي، وارتدى خلالها قميص الفريق في 168 مباراة، وسجل 54 هدفًا، وصنع 11، قبل أن ينتقل مطلع العام الجاري إلى بنفيكا البرتغالي.
وخاص ليوناردو 24 مباراة مع بنفيكا في البطولات كافة، سجَّل خلالها 8 أهداف، وصنع واحدًا في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.
كما مثَّل اللاعب منتخب البرازيل الأولمبي في مباراة واحدة، بينما خاض 8 مباريات مع منتخب تحت 20 عامًا، سجَّل خلالها 11 هدفًا.