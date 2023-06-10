بتوصية من المدرب نونو سانتو.. البرتغالي جواو موتينيو على رادار الاتحاد

ويستعد نادي الاتحاد بشكل جيد للموسم الجديد 2023-2024، حيث سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة ديسمبر المقبل، بصفته بطل دوري روشن السعودي.