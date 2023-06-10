بتوصية من المدرب نونو سانتو.. البرتغالي جواو موتينيو على رادار الاتحاد

يخطط مسؤولو نادي الاتحاد على ضم البرتغالي جواو موتينيو، لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وينتهي عقد الدولي البرتغالي جواو موتينيو، صاحب الـ 36 عامًا، مع وولفرهامبتون فى 30 يونيو الجاري.
وأشار فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، إن إدارة اتحاد جدة السعودي تعمل على ضم البرتغالي جواو موتينيو، بتوصية من المدرب نونو سانتو.
وأكد رومانو على أن نونو سانتو يعرف موتينيو جيدًا، ويريد ضمه ليلعب بجانب الفرنسي نغولو كانتي في خط وسط الاتحاد، خلف المهاجم كريم بنزيما.
وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.
ويستعد نادي الاتحاد بشكل جيد للموسم الجديد 2023-2024، حيث سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة ديسمبر المقبل، بصفته بطل دوري روشن السعودي.