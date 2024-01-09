مدرب ريال مدريد "أنشيلوتي": مباراة الغد مهمة جدًا وسنقدم أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن مواجهة أتليتكو مدريد مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن فريقه سيظهر بشكل مختلف عن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في إطار الدوري الإسباني.