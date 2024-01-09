مدرب ريال مدريد "أنشيلوتي": مباراة الغد مهمة جدًا وسنقدم أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن مواجهة أتليتكو مدريد مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن فريقه سيظهر بشكل مختلف عن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في إطار الدوري الإسباني.
جاء حديث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بأول مواجهات دور نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني الذي تحتضنه مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024م.
وقال المدرب الإيطالي: "مباراة الغد مهمة جدًا، وسنقدم أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز، وأتليتكو مدريد في اللقاء الأخير ألحق بنا الضرر كثيرًا، ولكن قمنا بتصحيحات كثيرة، حيث سنظهر غدًا بشكل مختلف.
من جانب آخر قال متوسط ميدان ريال مدريد "فالفيردي" نحن متحمسون للغاية، وأعتقد أن مباراة الغد ستكون جميلة، وتحقيق اللقب هو هدفنا من هذه المشاركة.
وتستضيف المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024م، بمشاركة أربعة أندية؛ وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد، بالإضافة إلى أتليتكو أوساسونا.
ويحتضن ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستُقام بنظام خروج المغلوب.